MEB: “ ’Milli Eğitim’de silahlı eğitim’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Osmaniye Toprakkale Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sportif etkinlik sonucu medyada yer alan "Milli Eğitim'de silahlı eğitim" başlıklı haber için açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Milli Eğitim'de silahlı eğitim" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberde, "Milli Eğitim'de kurulan poligonda, "turnuva" adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan "Atıcılık" sporu ile ilgilidir. 11-15 Kasım tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binamızda bulunan poligonda "Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında turnuva düzenlenmiş, turnuvaya 44 öğretmenimiz katılmıştır. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye 6'ncılık ve 11'incilik dereceleri elde etmiştir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda Hakem ve Üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir."

Kaynak: İHA