MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak 2021? Lise nakil işlemleri 2021 nasıl yapılır? Okul nakilleri nasıl yapılır ilkokul, ortaokul, lise? Nakil işlemleri 2021 nereden yapılır? MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak 2021? Lise nakil işlemleri 2021 nasıl yapılır? soruları okul nakli yapmak isteyen öğrenci ve velileri tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Okul nakil işlemlerinin yapmanın bir çok yolu bulunuyor. İşte detaylar.

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girilirken okul nakli yapmak isteyen bir çok öğrenci ve velisi araştırmalarını son günlerde yoğunlaştırdı Peki okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacak 2021? Okul nakilleri nasıl yapılır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise okul nakil işlemleri hakkında detaylar. MEB NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2021? Okul nakil işlemleri 26 Temmuz itibariyle başlayacak. İşte nakil işlem tarihlerinin yer aldığı tablo; OKUL NAKİLLERİ NASIL YAPILIR? Okul nakil işlemleri nereden yapılacak? Okul değişikliği için okula gitmek zorunda kalmadan e-devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabilmekte. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmekte. E-DEVLETTEN OKUL NAKİLİ NASIL YAPILIR? e devlet üzerinden nakil başvurusu yapmak içi şu yolları takip ediniz: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir ye giriş yapılır. Sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır. Daha sonra sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine tıklanır. "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklanır. Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir. Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır. Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğine tıklanır. Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır. Gülistan Başköy Eğitim Editörü nakil işlemleriokul nakilleri