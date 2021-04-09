MEB Nisan ayı örnek sorular 2021 için tıkla! LGS Nisan ayı örnek soruları 2021 sözel, sayısal Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencileri için Nisan ayı örnek sorularının yayımlandığını duyurdu. Peki MEB Nisan ayı örnek sorularına 2021 nereden, nasıl bakılır? İşte LGS Nisan ayı örnek soruları 2021 sözel , sayısal için tüm detaylar haberimizde...

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