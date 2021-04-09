MEB Nisan ayı örnek sorular 2021 için tıkla! LGS Nisan ayı örnek soruları 2021 sözel, sayısal
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencileri için Nisan ayı örnek sorularının yayımlandığını duyurdu. Peki MEB Nisan ayı örnek sorularına 2021 nereden, nasıl bakılır? İşte LGS Nisan ayı örnek soruları 2021 sözel , sayısal için tüm detaylar haberimizde...
LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sınava girmeye hazırlanan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi her ay Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan örnek soruları çözerek başarı elde ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Nisan ayı LGS örnek sorularını yayımladıklarını duyurmasının ardından söz konusu sorulara haberimizde yer verdik.
MEB NİSAN AYI ÖRNEK SORULAR 2021
Bakan Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;
''LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Nisan ayı örnek sorularını http://odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık.
Kılavuzumuz yayında, başvurularınızı bu yıl da Bakanlığımız gerçekleştiriyor.
İyi çalışmalar gençler...''
LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI 2021 SÖZEL, SAYISAL
Sözel bölüm sorularında çıkan soru sayısı:
Türkçe: 10
İnkilap tarihi ve Atatürkçülük: 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5
İngilizce: 5
Sayısal sorularında çıkan soru sayısı
Matematik: 10
Fen bilimleri: 10