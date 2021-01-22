MEB, öğretmenler için çevrim içi enstrüman kursu başlattı!

Koronavirüs salgınının başladığı aylarda veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ÖTİS projesi kapsamında öğretmenler kendi imkanlarıyla evlerinde videolar çekerek Türkiye'ye "Evde kal müzik dinle" mesajını iletti.

Adnan Boyacı, Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klibin yayınlandığını bildirdi.

Boyacı, müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde evlerinde kalan meslektaşları için çektiği, bağlama, ney, gitar, ukulele ve keman gibi enstrümanların "temel düzey enstrüman eğitimi" videolarının da Genel Müdürlüğün Youtube kanalında yayınlandığını aktardı.

"2 MİLYON 234 BİN 148 KURSİYER BAŞVURDU"

Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanıp 2 milyon 234 bin 148 kursiyerin başvurusuna açılan uzaktan eğitim programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri"nin de dahil edildiğini belirten Boyacı şunları kaydetti:

"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri devam etmektedir."