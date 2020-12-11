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MEB okul sınavları nasıl yapılacak? MEB sınavlar nasıl olacak son dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Yarıyıl tatilini öne almak konusunda senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, okulda yapılacak tek sınavlar öğrencilere karne vermek istediklerine vurgu yaptı. Peki MEB sınavlar nasıl yapılacak? MEB'den sınavlar hakkında son dakika açıklamalar...

MEB okul sınavları nasıl yapılacak? MEB sınavlar nasıl olacak son dakika

Okullarda yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin ardından milyonlarca öğrenci derslerini tekrar EBA üzerinden almaya başladı. Dönemin sonuna yaklaşılmasıyla öğrenci ve veliler sınavlar hakkında araştırmalara yoğunlaştı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul sınavları hakkında açıklamalar yaptı. Peki MEB okul sınavları nasıl yapılacak? MEB sınavlar nasıl olacak son dakika ...

MEB OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk en az bir sınavı yüz yüze yapmayı planladıklarını belirtti. Selçuk'un açıklaması şöyle;

''22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz. ''

Selçuk, anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirmenin, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

3 MİLYONA YAKLAŞTI!

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde günlük yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.  

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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