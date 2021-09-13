TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından, sınıflarda yaşanan vakalara ilişkin konuşan bakan, "Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi. Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı. Bunun ardından "MEB okullar kapanacak mı 2021? Okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Haberimizde soru başlığına yer verdik.

MEB OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Özer, 198 derslikte vaka ve yakın temas nedeniyle eğitime ara verildiğinin açıklanmasının sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirterek, "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda COVID-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir." dedi. Bu durumda okulların tamamı değil, sadece vaka sayısı fazla olan bazı dersliklerin yüz yüze eğitime bir süre devam etmeyeceğini belirtti.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM KALDIRILACAK MI?

Bakan Özer, okulların tatil olmadığını belirterek: ''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.''

"OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALACAĞIZ''

Özer yüz yüze eğitime ilişkin konuşmasında, "Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız." ifadelerine de yer verdi.