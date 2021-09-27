Havaların kış aylarına uyum göstermesiyle birlikte insanların özellikle öğrencilerin "grip, soğuk algınlığı" vb hastalıklarının artması ve bunun sınıf ortamına da yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak Bakan Özer, 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyleyerek "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Okulların açık kalacağı net bir biçimde aktarılırken öğrenci ve veliler, ders saatlerinde veya okula gidilecek gün sayısında düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Bizler de en çok merak edilen "MEB Okullarda gün sayısı düşecek mi 2021? Okullar haftada kaç gün ders olacak 2021-2022?" sorularına yanıt verdik.

MEB OKULLARDA GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ 2021? OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN DERS OLACAK 2021-2022?

Türkiye genelinde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine devam etmesi kararı alındı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, ders sürelerinin kısaltılmasına veya okullarda gün sayısının düşürülmesine yönelik konular gündeme geliyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ve okullarda gün sayısı düşürüleceğine dair kesin bir bilgi gelmedi ancak, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale ve Hatay illerinde valilik, ders sürelerinin 5 ila 10 dakika arası düşürüldüğünü bildirildi.

KABİNE BUGÜN TOPLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken 26 Eylül tarihine ilişkin vaka sayıları açıklandı. Son 24 saatte 341 bin 221 test yapılırken, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarındaki dalgalanma devam ederken koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin detaylara yer verirken, eğitime dair bilgileri de kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.