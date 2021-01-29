MEB özür grubu atama sonuçları 2021 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

22-26 Ocak tarihleri aralığında başvuruları alınan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin ardından atama sonuçları için geri sayım sürüyor. İstedikleri okullarda eğitim görmek isteyen öğretmenlerin gözü kulağı eş durumu atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, MEBBİS özür grubu atama sonuçları bugün açıklanır mı? İşte 2021 Eş durumu atama tayin sonuçları sorgulama ekranı...

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce aday, Öğretmen özür grubu atama ve tayin sonuçlarını sorguluyor. MEB'den 29 Ocak 2021 tarihinde beklenen sonuçların erişime açılacağı duyurulmuştu.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların bugün yani 29 Ocak 2021 erişime açılması bekleniyor. Ancak açıklamanın yapılacağı saat bildirilmedi. Aşağıdaki personel.com linkinden sık sık sorgulama yapabilirsiniz.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILIR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenir.