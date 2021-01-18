MEB personel alımı 2021 ne zaman? MEB engelli personel alımı şartları

Hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre toplamda 1082 memur alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, ön lisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak. Peki; MEB personel alımı 2021 ne zaman? MEB personel alımı şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak?

MEB PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Alımlar için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. MEB'den konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında toplamda 1082 memur alımı yapılacak. Adaylar EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile tercihlerini yapabilir ve okullarda istihdam istidam edilecek.

MEB ENGELLİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

MEB, EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, ön lisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.

Sağlıklı her vatandaşın olmak istediği devlet memurluğu engellilere 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesine istinaden "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile güvence altına alınmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan personel sayısının % 3 'ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanmıştır.