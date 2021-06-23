MEB resmen duyurdu: Şube müdürleri için yer değişikliği kılavuzu yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü yer değiştirme takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe şube müdürleri için yer değiştirme kılavuzuna göre, başvurulardan sonra adayların bilgilerde herhangi bir değişiklik yapması söz konusu olmayacak. Değişiklik yapanlarında başvuruları iptal edilecek.



Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.



Puanların eşitliği halinde, yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacak.



Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacak;



1) Mazereti kabul edilenlerden tercihte bulunanlar,



2) Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,



3) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Şube müdürlerinin başvurularında hata ve ya yanlışlık, eksikli durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerekiyor.



Başvuruların ardından bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek. Yeniden başvuru yapmaları gerekecek. Yaptıkları yeni başvurular başvuru süresi içerisinde onaylanacak.



Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabilecekler.



Hizmet bölgelerinin tümünde Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecek.

Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2021 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.



Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2021 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.



Şube müdürleri; il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.



Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir.



Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.



Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar da http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.