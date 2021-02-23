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  3. MEB resmen duyurdu! Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

MEB resmen duyurdu! Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin pazartesi günü başlayacağını, ''Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. '' sözleriyle bir kez daha hatırlattı.

MEB resmen duyurdu! Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başladı. 8 ve 12. sınıfların da 1 Mart'ta okullarına gideceği açıklanmıştı ancak salgının seyrine göre ertelenmesi gündemdeydi. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı vaka sayılarına ve bilim kurulunun vereceği tavsiye kararına göre netlik kazanacaktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklama ile yüz yüze eğitim ile ilgili yaşanan son gelişmeleri öğrencilere ve velilere duyurdu. Bakan Selçuk son yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin pazartesi günü başlayacağını bir kez daha vurguladı. 

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
 
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.
 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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