MEB, salgın sürecinde 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sadece 1,5 ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdiklerini bildirdi.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlığın rehberlik hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Salgın sürecinde sadece bir buçuk ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik." bilgisini paylaşan Selçuk, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA