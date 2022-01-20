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  3. MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

MEB öğrenciler için tercih sürelerine ilişkin flaş karar verdi. Peki, MEB tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yönelik flaş bir karar verdi. Seçmeli derslerinin tercih sürelerindeki son gün tarihini merak eden öğrenciler "MEB tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022" soru ve konu başlıklarına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

MEB TERCİH SÜRELERİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI 2022? MEB SEÇMELİ DERSLER TERCİH SÜRESİ SON GÜN 2022

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin seçmeli ders için tercih sürelerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Tarihlerin uzatıldığını duyuran MEB, öğrencilerin eğitim gördükleri yuvalarında işleme girmesini istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Tercihlerin, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığını duyuran MEB, bu kararın olumsuz hava şartları sebebiyle alındığını duyurdu.

MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

MEB YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, SÖMESTR NE ZAMAN 2022?

15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de sona erecek.

YARIYIL TATİLİNDE İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul Surları

Dolmabahçe Sarayı

Haliç

Beylerbeyi Sarayı

Topkapı Sarayı

Yıldız Sarayı

Çırağan Sarayı

Galata Kulesi

Kız Kulesi

Taksim Meydanı

Sultanahmet Meydanı

Beyazıt Meydanı

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Gülhane Parkı

Şile-Ağva-Riva

Anadolu Hisarı

Kuzguncuk

Anadolu Kavağı

Adalar

MEB seçmeli ders tercih süreleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı 2022? MEB seçmeli dersler tercih süresi son gün 2022

YARIYIL TATİLİNDE ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER

Anıtkabir

Ankara Kalesi

Hamamönü Mahallesi

Augustus Tapınağı

Roma Hamamları

Beypazarı

Jülien Sütunu

Ankara Bağ Evi

Pirinç Han

Samanpazarı

Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi

Duatepe Anıtı

Estergon Kalesi

Kalecik Kalesi

Atakule

Akköprü

Mogan Gölü

Eymir Gölü

Mavi Göl (Bayındır Barajı)

Kuğulu Park

Harikalar Diyarı

Göksu Parkı

Gençlik Parkı

Dikmen Vadisi Park

Çansera Parkı

Anfa Altınpark

Yıl Parkı

Abdi İpekçi Parkı

Ankara Botanik Parkı

Seğmenler Parkı

Güvenpark

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)

Gordion Antik Kenti Müzesi

Türk Hava Kurumu Müzesi

PTT Pul Müzesi

TCMB Para Müzesi

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

ODTÜ Arkeoloji Müzesi

Ankara Roma Hamamı

Meteoroloji Müzesi

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

Ziraat Bankası Müzesi

Vakıf Eserleri Müzesi

Altınköy Açık Hava Müzesi

CerModern

Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi

Büşra Mercimek
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