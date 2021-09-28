Hava sıcaklıklarının ani düşüşü "grip, soğuk algınlığı" vb hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle öğretmen ve öğrencilerde bu semptomların gözlemlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Son olarak Bakan Özer, 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyleyerek "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Özer, okulların kapatılmayacağına dair kesin konuşurken velilerin ve öğrencilerin gözü dünkü Kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası "MEB son dakika okullar kapanacak mı? Kabine toplantısı okullar kapatılacak mı 2021?" konuları merak edildi. İşte detaylar...

MEB SON DAKİKA OKULLAR KAPANACAK MI? KABİNE TOPLANTISI OKULLAR KAPATILACAK MI 2021?

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine devam etmesi kararı alındı. 6 Eylül tarihinden itibaren koronavirüs kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, okulların kapatılması veya ders sürelerinin kısaltılmasına yönelik konular gündeme geliyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına ve okullarda gün sayısı düşürüleceğine dair kesin bir bilgi gelmedi ancak, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale ve Hatay illerinde valilik, ders sürelerinin 5 ila 10 dakika arası düşürüldüğünü bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI KARARI

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken 26 Eylül tarihine ilişkin vaka sayıları açıklandı. Son 24 saatte 341 bin 221 test yapılırken, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarındaki dalgalanma devam ederken koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine toplantısı dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzyüze eğitime ilişkin,

"Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

Önümüzdeki haftalarda Külliye'de üniversitelerimizin hepsini kapsayan bir akademik yıl açılışı töreni gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER NE SÖYLEMİŞTİ?

Bakan Özer, okulların tatil olmadığını belirterek: ''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.''

Özer yüz yüze eğitime ilişkin konuşmasında, "Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız." ifadelerine de yer verdi.