MEB tablet başvurusu yapma ekranı! MEB 500 bin tablet dağıtacak! tablet başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle okullar 18 Kasım'da yeniden kapatıldı. Yüz yüze eğitime ara verilirken öğrenciler derslerini online olarak EBA üzerinden almaya devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet dağıtımı yapılacağını bildirdi. İhtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek kargo yoluyla evlerine tablet gönderilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin, ''Aralık ayının 14'ü, 21'i ve 28'inde tekrar bir süreç başlıyor. Yaklaşık olarak 300 bin civarında tekrar tablet verilecek. Ama Ocak ortasına kadar da 500 bin bitmiş olacak.'' dedi. İşte detaylar...

500 BİN TABLET DAĞITILACAK NE ZAMAN DAĞITILACAK? MEB AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aralık ayı içinde tablet dağıtımı gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:



"Sivil toplum kuruluşları ve bizim de dağıttıklarımız ile beraber 150 bine yakın tablet dağıtıldı. Bazı belediyelerimizin de çalışmaları oldu. Bizim de TMSF ile ilgili bir çalışmamız oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Ancak Aralık ayının 14'ü, 21'i ve 28'inde tekrar bir süreç başlıyor. Yaklaşık olarak 300 bin civarında tekrar tablet verilecek. Ama Ocak ortasına kadar da 500 bin bitmiş olacak. Buradaki en önemli sorun şu, tüm dünya ülkeleri tablet istiyor. Tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyorlar. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık. Anlaşmalarımız bütük iş ve işlemlerimiz bitti. Sadece nakliye konusunda bir süreç bekliyoruz. Bu konuda daha sonra kısmi çalışmalarımız da devam edecek."

500 BİN BEDAVA TABLETLER KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Selçuk, Aralık ayının 14'ü, 21'i ve 28'inde dağıtılacak tabletlerin kimlere verileceği ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bazı kriterlerimiz var. Özellikle çocuklarımızın kardeş sayısı ile ilgili. Özel eğitime ilişkin gereksinimi olan çocuklarımızın olup olmadığı, çocuklarımızın ailesinin gelir düzeyi, yüz yüze eğitime devam edip etmeme durumu vs. bir takım ölçütler var. Bu ölçütlere göre, sıralama yaptığımızda yazılım sıralıyor ve isim belirliyor. Öncelikli olanlardan devam edilecek daha sonra eksiklikler giderilecek. EBA televizyonunda çok fazla içerik var. Aslında bütün dersler EBA televizyonunda var. Daha sonraki telafiler için EBA platformunu kurduk. Süreçle ilgili il müdürlerimiz ile ilgili toplantımız oldu. Süreç nasıl işleyecek gibi konular konuşuldu. ''

TABLETLER İLE BİRLİKTE İNTERNET VERİLİYOR MU?

Bakan Selçuk, dağıtılan tabletlerle internet desteği de verildiğini dikkat çekerek şunları söyledi:



"Tabletler ile birlikte internette veriyoruz. Tabletler dağıtıldıktan sonra bir de internet alsmasınlar diye hepsine hat verdik."

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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