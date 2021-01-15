MEB tablet dağıtımında 5. faz başladı!

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilere yönelik başlatılan tablet destekleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na tablet başvurusu yapan öğrencileri yakından ilgilendiren müjdeli haberi Bakan Selçuk duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarları ulaştırıldığını duyurdu.

MEB TABLET DAĞITIMI İÇİN 5. FAZ BUGÜN BAŞLADI

Özel sektör kuruluşları ve sivil insiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5'inci faz bugün başladı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarların ulaştığı bildirildi.

AY SONUNA KADAR 500 BİN TABLET DAĞITIMI TAMAMLANACAK

Yeni faz ile 500 bin tabletten 359 bin 120'sinin sahiplerine ulaşmış olacağı belirtilen açıklamada, haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağı duyuruldu.

"EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ"

Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmediği vurgulanan açıklamada, bilgisayarların ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "eğitimde fırsat adaleti" hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti bulunduğu da bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği 29 ilin yöneticisiyle video konferansla gerçekleştirdiği toplantıda uzaktan eğitime destek sürecinde, sahadaki çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olacak erişim alternatifleri sunduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "Tam zamanlı yayın yapan 3 ayrı televizyon kanalımız, internet üzerinden günlük 3 milyon canlı ders, EBA internet portalı, EBA destek noktaları ve EBA mobil destek araçları ile ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Bu ay sonunda, 500 bin tabletin tamamını öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Cihaz ve erişim desteklerimize, paydaşlarımızla iş birliğiyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

''DÜNYAYA ÖRNEK EBA TV KANALLARIMIZ''

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından da tablet dağıtımına ilişkin açıklamada bulundu. Bugün yapılan 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi bulunan tabletlerine kavuştuğunu duyuran Selçuk, tabletten ders dinleyen iki öğrencinin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık. Bugün, 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu. İyi dersler çocuklarım." ifadelerini kullandı.