MEB ve Ziya Selçuk duyurdu! YA/DA Dergisi'nin yeni sayısı yayında
Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yeni sayısı çıkan YA/DA Dergisi'nin müjdesi paylaşıldı. MEB tarafından çıkarılan bu derginin erişim linki paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında YA'DA dergisinin yeni sayısının müjdesi verildi. Bakanlığın sitesinde:
"YA/DA DERGİ'nin yeni sayısı ülkesine değer katan #gençlere ithaf edildi. #GencimBuradayım
Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında bulunabilecek YA\DA dergisine açık erişim için: http://yadadergi.com" ifadeleri yer aldı
ZİYA SELÇUK SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Ziya Selçuk'ya sosyal medya hesabından bu dergiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Evde kalma döneminde düşünce dünyanızda yeni penceler açma vakti. @mebyadadergi yeni sayısı yayında! Yeni sayımızı ülkesine değer katan #gençlere ithaf ediyoruz. #GencimBuradayım Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında. Açık erişim için: http://yadadergi.com"
Evde kalma döneminde düşünce dünyanızda yeni penceler açma vakti. @mebyadadergi yeni sayısı yayında! Yeni sayımızı ülkesine değer katan #gençlere ithaf ediyoruz. #GencimBuradayım Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında. Açık erişim için: https://t.co/6Em9jbAzwn pic.twitter.com/sSTBJq7NVG— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 22, 2020
YA/DA DERGİSİ NEDİR?
yadadergi.com, MEB tarafından çıkarılan Eğitim YA DA Eğitim dergisinin web sitesi.
Eğitim YA DA Eğitim dergisi ekibi olarak eğitimin yalnız okullarla, sınıflarla sınırlandırılamayacak kadar ciddi bir iş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bize göre eğitim hayatın kendisi, bir hayat sahnesi. Eğitimle ilişkisi olan herkes, hayat sahnesinin bir parçası. Bu düşünceden hareketle öğretmen, veli ve eğitimle ilgilenenler için eğitim gündemini günlük meseleler ve çözümsüz problemlerle tüketmekten kurtararak; düşünsel bir aksiyon içeren, eğitimin kavramsal boyuttan başlayarak irdelendiği ve tanımlandığı, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin öne çıkarıldığı, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği, sanatın altının çizildiği bir dergi çıkarıyoruz. Bakanlığımızın aktüel ve entelektüel yüzü olacağını düşündüğümüz YA DA’da sadece eğitim uzmanlarına değil; sanatçı, mimar, yönetmen, bilim insanı gibi farklı alanlarda ürün veren, ufuk açıcı işlere imza atmış kişilere yer veriyoruz.
Toplumla farklı anlayışları ve eğitime ilişkin çoklu yaklaşımları paylaşabilme fırsatı bulabilmek adına çıktığımız bu yolculukta dijital çağın olanaklarından yararlanmayı da ihmal etmiyoruz. Buradan derginin basılı biçiminde yer alan içeriklerin bir kısmına, söyleşi ve etkinliklerin kamera önü ve kamera arkası görüntülerine ulaşabilecek; görüş ve önerilerinizle derginin zenginleşmesine katkıda bulunabileceksiniz.
KÜNYE
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA SAHİBİ
ZİYA SELÇUK
EDİTÖR
İPEK COŞKUN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
HÜSEYİN BURAK FETTAHOĞLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HİKMET AZER
ISSN
2687-3982
YAYIN KURULU
HATİCE BİLDİRİCİ
ESRA BALLIM
HÜLYA AĞIN HAYKIR
ESRA SİPAHİ
ŞEYMA NUR DÜNDAR
DÜZELTİ
HURİ DURSUN ÖZKAN
KÖKSAL DOĞAN
SERGÜL ERKENE MADENCİOĞLU
GRAFİK TASARIM
TANZER ÖZDER
MALİ İŞLER VE ABONELİK
MEB DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN TÜRÜ
İKİ AYLIK YAYGIN SÜRELİ
BASKI
GÖKÇE OFSET
İvogsan 21. Cad. 599. Sok. No: 22
Yenimahalle / ANKARA
Sertifika No. 15397
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ATATÜRK BULVARI NO: 98 BAKANLIKLAR / ANKARA
0312 296 94 31
iletisim@yadadergi.com
www.meb.gov.tr
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