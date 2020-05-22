MEB ve Ziya Selçuk duyurdu! YA/DA Dergisi'nin yeni sayısı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında YA'DA dergisinin yeni sayısının müjdesi verildi. Bakanlığın sitesinde:

"YA/DA DERGİ'nin yeni sayısı ülkesine değer katan #gençlere ithaf edildi. #GencimBuradayım﻿



Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında bulunabilecek YA\DA dergisine açık erişim için: http://yadadergi.com" ifadeleri yer aldı

ZİYA SELÇUK SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Ziya Selçuk'ya sosyal medya hesabından bu dergiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Evde kalma döneminde düşünce dünyanızda yeni penceler açma vakti. @mebyadadergi yeni sayısı yayında! Yeni sayımızı ülkesine değer katan #gençlere ithaf ediyoruz. #GencimBuradayım Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında. Açık erişim için: http://yadadergi.com"

Evde kalma döneminde düşünce dünyanızda yeni penceler açma vakti. @mebyadadergi yeni sayısı yayında! Yeni sayımızı ülkesine değer katan #gençlere ithaf ediyoruz. #GencimBuradayım Seçkin kitapçılarda ve satış noktalarında. Açık erişim için: https://t.co/6Em9jbAzwn pic.twitter.com/sSTBJq7NVG — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 22, 2020

YA/DA DERGİSİ NEDİR?

yadadergi.com, MEB tarafından çıkarılan Eğitim YA DA Eğitim dergisinin web sitesi.

Eğitim YA DA Eğitim dergisi ekibi olarak eğitimin yalnız okullarla, sınıflarla sınırlandırılamayacak kadar ciddi bir iş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bize göre eğitim hayatın kendisi, bir hayat sahnesi. Eğitimle ilişkisi olan herkes, hayat sahnesinin bir parçası. Bu düşünceden hareketle öğretmen, veli ve eğitimle ilgilenenler için eğitim gündemini günlük meseleler ve çözümsüz problemlerle tüketmekten kurtararak; düşünsel bir aksiyon içeren, eğitimin kavramsal boyuttan başlayarak irdelendiği ve tanımlandığı, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin öne çıkarıldığı, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği, sanatın altının çizildiği bir dergi çıkarıyoruz. Bakanlığımızın aktüel ve entelektüel yüzü olacağını düşündüğümüz YA DA’da sadece eğitim uzmanlarına değil; sanatçı, mimar, yönetmen, bilim insanı gibi farklı alanlarda ürün veren, ufuk açıcı işlere imza atmış kişilere yer veriyoruz.

Toplumla farklı anlayışları ve eğitime ilişkin çoklu yaklaşımları paylaşabilme fırsatı bulabilmek adına çıktığımız bu yolculukta dijital çağın olanaklarından yararlanmayı da ihmal etmiyoruz. Buradan derginin basılı biçiminde yer alan içeriklerin bir kısmına, söyleşi ve etkinliklerin kamera önü ve kamera arkası görüntülerine ulaşabilecek; görüş ve önerilerinizle derginin zenginleşmesine katkıda bulunabileceksiniz.

KÜNYE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA SAHİBİ

ZİYA SELÇUK

EDİTÖR

İPEK COŞKUN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

HÜSEYİN BURAK FETTAHOĞLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HİKMET AZER

ISSN

2687-3982

YAYIN KURULU

HATİCE BİLDİRİCİ

ESRA BALLIM

HÜLYA AĞIN HAYKIR

ESRA SİPAHİ

ŞEYMA NUR DÜNDAR

DÜZELTİ

HURİ DURSUN ÖZKAN

KÖKSAL DOĞAN

SERGÜL ERKENE MADENCİOĞLU

GRAFİK TASARIM

TANZER ÖZDER

MALİ İŞLER VE ABONELİK

MEB DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIN TÜRÜ

İKİ AYLIK YAYGIN SÜRELİ

BASKI

GÖKÇE OFSET

İvogsan 21. Cad. 599. Sok. No: 22

Yenimahalle / ANKARA

Sertifika No. 15397

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ATATÜRK BULVARI NO: 98 BAKANLIKLAR / ANKARA

0312 296 94 31

iletisim@yadadergi.com

www.meb.gov.tr

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