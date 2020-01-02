MEB yaptığı sınavları ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesine aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlık olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olması, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019 yılında tamamlamak istediğimiz hedeflerden birisiydi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve çalışanları ile diğer kamu kurum ve kuruşlarına yaptığı, yılda yaklaşık 15 milyon adayın katıldığı sınavlara yönelik uluslararası kalite standardını tescilleyen iki önemli belge aldı. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olmak için 2019 yılının Ocak ayında çalışmalara başlamıştı. Altyapıya önemli yatırımlar yapan bakanlık, tüm süreçlerini ISO 9001 ve ISO 27001 için yeniden yapılandırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuru yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan dış

değerlendirmeden başarıyla geçen Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü her iki belgeyi de almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir yıllık yoğun çalışma ile ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerini alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerini kabul etti. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olması, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019 yılında tamamlamak istediğimiz hedeflerden birisiydi. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne başvurmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Süreç başarı ile tamamlandı ve genel müdürlüğümüz 2019 yılı sonunda her iki belgeyi de aldı. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerimizde artık hem kalite yönetim sistemi aktif olarak kullanılacak hem de bilginin güvenliği ve bütünlüğü sağlanmış olacak. Sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi neden gereklidir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, hizmetlerden memnuniyetin artmasını ve ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamayı hedefliyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi neden gereklidir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart olup, kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları, süreçleri ve prosedürleri içeriyor.

Uzmanlar, bilgi güvenliğinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel parametrenin öne çıktığını belirtiyorlar. Bu parametrelerden gizlilik bilginin yalnızca erişim hakkı tanınmış kişiler tarafından ulaşılabilir olmasını, bütünlük işletme yöntemlerinin ve bilgi varlıklarının bütünlük ve doğruluğunun temin edilmesini ve son parametre olan erişilebilirlik de yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye her an erişebileceklerini garanti altına alıyor. Uzmanlar, bu sayede bilginin geniş tehdit ve tehlike alanlarından korunarak sürekliliğinin sağlanabildiğini belirtiyorlar.

Kaynak: İHA