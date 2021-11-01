Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için hazırladığı yardımcı kaynaklar, kitapçıklar halinde resmi internet sitesinde yayımlandı. MEB tarafından öğretmenlere, öğrencilerinden ek bir kaynak kitap istememeleri konusunda uyarı yazısı gönderilmişti. Bunun ardından ailelere ve öğrencilere masraf olmaması açısından MEB "yardımcı kaynak paketi" hazırladı. Öğrenciler şimdilerde "MEB yardımcı kaynak paketi Kasım 2021 | MEB İlkokul, ortaokul, lise yardımcı kaynaklar 2021" konu başlıklarına göz atıyor.

MEB YARDIMCI KAYNAK PAKETİ KASIM 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler için hazırlanan çalışma fasikülleri ünite ünite MEB'in resmi internet sayfasında yayınlandı. Öğrencilerin ek masraf yapmamaları adına düzenlenen yardımcı kaynaklar içerisinde, 2-12. sınıflar için 7 bin çalışma sorusundan, YKS’ye yönelik 1.600 çalışma sorusuna, LGS örnek soru kitapçıklarından, çalışma defterlerine bir çok konuda öğrencilere yardımcı olacak ek kaynaklar yer alıyor.

MEB'in resmi twitter hesabında "Kasım Ayı Yardımcı Kaynak Destek Paketi Erişime Açıldı 2. pakette 2-12. sınıflar için 7 bin, YKS’ye yönelik 1.600 çalışma sorusu ve LGS örnek soru kitapçığı yer alıyor. Bakan Özer: Kaynakları öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız." ifadelerinin yer aldığı duyurusunun ardından öğrenciler ek kaynaklarına göz atmaya başladı.

MEB İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE YARDIMCI KAYNAKLAR 2021

Yardımcı kaynaklara erişebilmek için; öncelikle MEB'in resmi internet adresi olan https://www.meb.gov.tr/'i ziyaret etmelisiniz. Daha sonra ana sayfada karşınıza çıkacak olan "Kasım Ayı Yardımcı Paket" duyurusuna tıklayınız. Karşınıza çıkacak olan http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ sayfasından ister özel eğitim, ister okul öncesi, ister lise, ilkokul, ortaokul seçeneklerini işaretleyip, ihtiyacınız olan ek kaynaklara erişebileceksiniz.