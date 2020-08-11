MEBBİS 2020 il dışı atama sonuçları sorgulama| İlişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimine göre il dışı tayin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayımladı. İl dışında görev yapmak isteyen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün ilan edilecek.

MEBBİS 2020 İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

Başvuruları tamamlanan öğretmenlerin il dışı atama sonuçlar bugün açıklanır. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İL DIŞI ATAMA SONUÇ EKRANI

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İl dışı atama sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

TERCİH HAKKI 40

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verildi. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

İl dışı atama kılavuzu|İl dışı atama kontenjanları 2020|Tayin başvurusu yapılan 23 il