MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri hakkında MEB'den genelge yayımlandı. Genelge, ''2020 yılında Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine ilişkin 2020/6 sayılı "24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi yayımlandı.'' açıklaması ile duyuruldu.

MEB tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan genelgede “Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını arttıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerini azaltmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak şekilde kutlanması Genelge ile istenmektedir” denildi.

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KUTLAMALAR NASIL YAPILACAK?

Genelgede kutlamalar kapsamında önlemlere dikkat edilecek ve bu kapsamda “Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın,kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

Programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecektir.

Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliklerin yapılamaması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri uzaktan erişim yoluyla çeşitli etkinlikler düzenleyecektir” ifadeleri yer almıştır.

24 Kasım 2020 tarihinde kutlanacak olan Öğretmenler Gününe ilişkin kutlamaların nasıl olacağı ve temsilcilerin nasıl seçileceğine ilişkin detaylı acıkmalar ise MEB resmi internet sayfasında yer almaktadır. İlgili genelgeye //oygm.meb.gov.tr/www/2020-yili-ogretmenler-gunu-genelgesi-yayinlandi/icerik/832 adresinden erişim sağlanabilmektedir.