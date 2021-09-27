MEB'den 81 ilde okullara ek ders kitabı uyarısı!

Öğretmenler özellikle sınav dönemlerinde öğrencilere ek kitap talebinde bulunuyor. Maddi yetersizlik yaşayan ailelerin ek kitapları alamama durumları oluşması karşısında MEB harekete geçti. Öğretmenleri ve velileri ek kaynaklar için uyaran yazıda, eğitim veren öğretim görevlilerinin ve ebeveynlerin, öğrencileri ders kitaplarına yönlendirmesini istendi.

"MADDİ KÜLFET OLUŞTURACAK UYGULAMALARDAN KAÇININ"

81 ile gönderilen uyarı yazısında, ders kitapları ile diğer eğitim araçlarına Talim ve Terbiye Kurulunca karar verildiği hatırlatıldı. Kurul tarafından belirlenen materyallerin dışına çıkılmaması istenen yazıda, "Yönetmelik hükümlerine ve uyarılara rağmen, öğrencilere Bakanlığın verdiği materyaller dışında ödev verildiği, velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldıkları gözlenmiştir. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin, okullarda ve kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bakanlık, yazının ekinde, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesinden özel eğitime, ilkokuldan lise son sınıfa kadar hazırlanan ve 10 sayfadan oluşan eğitsel materyal listesini paylaştı.