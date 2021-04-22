MEB'den bayrama özel çocuklar için '23 Nisan' gazetesi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel gazete hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 23 Nisan Bayramı dolayısıyla çocuklar için gazete çıkarıldığını duyurdu.
Selçuk, #23NisanMutluOlsun etiketiyle, ''Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz
Gazetecik, Sağı işaret etmek http://meb.ai/eRg2Ee’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. '' ifadelerini kullandı.
Gazetede, 23 Nisan çocuk bayramını dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine, bulmacalara, anketlere ve öykülere yer verildi.
Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 22, 2021
Gazetecik, ??https://t.co/z9PJKQRlbC’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun pic.twitter.com/6F7k7jUuga