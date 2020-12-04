MEB’den EBA'daki öğretmenlere siber saldırıya karşı önemli uyarı

Koronavirüs salgını sürecinde dersler uzaktan EBA yolu ile verilmeye başlanmıştı. Ancak bu süreçte siber saldırılara maruz kalındı. MEB, sapık ve kötü niyetli girişimlerden korunmaları için kritik uyarılarda bulundu ve madde madde yapılması gerekenleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada öğretmenlerin EBA canlı harici derslerde her ders için yeni ID ve şifre belirlemesi gibi önlemlerle siber saldırıların engellenebileceği ifade edildi.

KISA ZAMANDA DEVREYE ALINDI

Öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Okul öncesi eğitimden 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz. " denildi.

Olası siber saldırılara karşı alınacak tedbirler

Açıklamada, olası siber saldırılara karşı şu uyarılarda bulunuldu:

"Harici canlı derslerde öğretmenlerimizin; Her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri, ders oluştururken "Bekleme Odası (Waiting Room)" özelliğini aktive etmeleri, derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir."

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır.

Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken "bekleme odası" özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.

Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır.

Bu hatırlatmalar, tüm öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletilmiştir."