MEB'den flaş açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

10 Kasım'daki görüntülerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İstanbul'un Ümraniye ve Beylikdüzü ilçeleri ile Gaziantep ve Bursa’daki bazı okullarda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programları kapsamında Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutan öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde eğilmeleri tepki yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin haberlerin ardıdan soruşturma başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık, Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır."

