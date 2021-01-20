MEB'den flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 22 Ocak'ta başlayacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlatılacağı belirtildi.

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