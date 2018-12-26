MEB’den “Liseler 3 yıl mı oluyor?” haberlerine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Liseler 3 yıl mı oluyor?" başlıklı haberin içeriğindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir medya organında yayınlanan "Liseler 3 yıl mı oluyor?" başlıklı haberin içeriğindeki bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup Bakanlığımızın bu yönde bir hazırlığı bulunmamaktadır. Bakanlığımız icraatlarıyla ilgili haberlerde kullanılacak bilgilerin teyidinin alınması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA