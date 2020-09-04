MEB'den liseye yerleşemeyen öğrencilere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Başvuruda bulunanların 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak.'' denildi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmasına rağmen herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden örgün eğitime devam etmek isteyenlerin başvuruları 24-26 Ağustos'ta alındı. Bu öğrenciler, 28 Ağustos'ta ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiler.

KAYIT HAKKI TANINDI

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin bulunması nedeniyle şu işlem yapılacak: Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kalan kontenjanlarına, kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanı şeklinde belirtilen öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak.



Yazıda, e-Okul yönetim bilgi sisteminde "yerleştirilemeyen öğrenci listesi"nde yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve yerleştirme işlemlerinde herhangi aksaklığa meydan verilmemesi istendi.