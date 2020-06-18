Öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetleri, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütülecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

Öğretmenlerimizin katılacağı Haziran Mesleki Çalışma Dönemi faaliyetleri uzaktan çevirimiçi öğretim ortamlarında yürütülecektir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimize başarılar dilerim. — Mustafa SAFRAN (@safran1958) June 17, 2020

2020 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek. Öğretmenler, kendi okullarında ya da bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmalarını yapabilecek.