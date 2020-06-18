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  3. MEB'den öğretmen seminerleri için flaş karar

MEB'den öğretmen seminerleri için flaş karar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini açıkladı.

MEB'den öğretmen seminerleri için flaş karar

Öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetleri, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütülecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

 

 

2020 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek. Öğretmenler, kendi okullarında ya da bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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