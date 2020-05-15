MEB'den özel çocuklar için 'eğlenceli etkinlik' takvimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel çocukların evde aileleriyle uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikleri kapsayan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi'nin hazırlanarak, yayımlandığını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, "Takvimdeki etkinlikleri tüm çocuklarımız yapabilirler" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları bilişsel, duyuşsal, iletişim, motor ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda destekleyecek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak 500 etkinlik, "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi'nde toplandı. 2 cilt halinde hazırlanan takvimin ilk cildi, dijital ortamda paydaşlarla buluşturuldu. Alanında ilk olan bu çalışmadaki etkinliklerin, uzaktan eğitim sürecinin sona ermesinden sonra da okul ortamına da uyarlanarak bu kez okula uyum süreçlerine hızlı ve etkili destek sağlaması hedeflendi. Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlanan takvim "Yarışma', "Bilmece', "Sanat Etkinliği', "Müzik Saati', "Mutfak Etkinliği', "Oyun', "İletişim', "Deney', "Fiziksel Aktivite', "Günlük Yaşam" ve "Günü Değerlendirme" bölümlerinden oluşuyor. Her gün için bu alanlara yönelik kazanım odaklı, öğretici ve eğlenceli 10 etkinlik yer alıyor. 30 Mart'ta "orgm.meb.gov.tr" adresinde, mobil uygulamada ve "@mebozelegitim" sosyal medya hesaplarında günlük olarak yayımlanmaya başlanan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi', toplam 500 etkinlik içeren 1'inci ve 2'nci cilt kitapları ile de dijital platformlarda paydaşlarla buluşuyor.

'EĞLENCELİ ETKİNLİKLE KARŞILARINDAYIZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak, eğitime katılım ve erişimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminde özel eğitim konusunda bilgi ve farkındalık oluşturmak, özel çocuklarımızın eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinlikler, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklarımız için EBA TV yayınlarına ek olarak "Özelim Eğitimdeyim" adlı bir mobil uygulama paylaştık. Ve uygulama, 1 hafta gibi kısa bir sürede 110 bin kişi tarafından indirildi. Burada sunduğumuz günlük yaşam, matematik, hayat bilgisi, sosyal beceriler gibi alanlardaki eğitim videolarını ailelerimiz ve özel çocuklarımız çok sevdi. Şimdi eğlenceli yeni etkinliklerle onların karşısındayız. Takvimdeki etkinlikleri tüm çocuklarımız yapabilirler. Evlerde olduğumuz süreçte ailelerle birlikte, okullar açılınca ise hep beraber eğlenerek öğreneceğiz.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA