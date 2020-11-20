Pandemi dolayısıyla okulların 4 Ocak 2021 yılına kadar kapatılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 4 Ocak'tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrenciler okul sınavlarında yüz yüze ve online tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Ayrıca ara tatil öncesi yapılan sınavlar geçerli sayılacak.

NET KARAR HAFTAYA VERİLECEK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; ikinci dönem yazılıların tek sınav yapılması, yıl sonu ortalaması bu sınav ve öğretmen kanaatine göre belirlenmesi bekleniyor. LGS ve YKS gibi merkezi sistem sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu haftaya netleşecek.

LGS VE YKS SINAVLARINDA NELER DEĞİŞEBİLİR?

Sınavda konu sayısı azalabilir.

Sorular yorum ağırlıklı olacak.

LGS, 2 yerine tek oturuma inebilir.

TYT'de 30 dakika ek süre yine bekleniyor.

AYT'de 170 barajı bu yıl da sürebilir.