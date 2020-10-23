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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5.sınıflara haftada 2 gün, 12 saat ders verileceğini duyurdu. Lise 9. sınıflar se haftada 2 gün toplam 16 ders görecek.

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibariyle 5. ve 9. sınıflar okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre, 5.sınıflara haftada 2 gün, 12 saat ders verilecek ve dersler 30 dakika, tenefüsler 10 dakika olacak.

ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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