MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibariyle 5. ve 9. sınıflar okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre, 5.sınıflara haftada 2 gün, 12 saat ders verilecek ve dersler 30 dakika, tenefüsler 10 dakika olacak.

ayrıntılar gelecek...