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  3. MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin kaliteli hizmet alabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan personel sayısının arttırılacağını, pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlar kalacak öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi adına 5 bin 872 personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu. Söz konusu alımlar ile ilgili açıklama yapan Erdoğan'ın ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

MEB'E BAĞLI PANSİYONLARDA 5 BİN 872 YENİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin 872 personel alımına ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

Yakın bir süre içerisinde başvuru tarihleri, gereken şartlar ve diğer detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

DESTEK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

Destek elemanı; çalıştıkları alanlarda iş sağlığı ve güvenliği esası ile çalışan, tehlike önleme, mekân ve personel koruma, yangınla mücadele etme ve tahliye gibi görevleri yapan kişidir. Aynı zamanda ilk yardım ve benzeri konularda da özel olarak görevlendirilir. Uygun yeterlilik ve donanıma sahip elemandır.
 

 

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