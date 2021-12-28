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Meblağ ne demek, TDK'ya göre Meblağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meblağ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meblağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meblağ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meblağ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meblağ ne demek, TDK'ya göre Meblağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meblağ ne demek? Meblağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meblağ kelimesi. Peki meblağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meblağ nedir, meblağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEBLAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meblağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meblağ kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meblağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para miktarı, tutar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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