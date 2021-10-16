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Mebni ne demek, TDK'ya göre Mebni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mebni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mebni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mebni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mebni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mebni ne demek, TDK'ya göre Mebni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mebni ne demek? Mebni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mebni kelimesi. Peki mebni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mebni nedir, mebni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEBNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mebni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mebni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mebni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılmış, kurulmuş, bina olunmuş
- -den dolayı, -den ötürü

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