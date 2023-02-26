Mechini Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mechini Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mechini Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mechini Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mechini Gomis 14 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mechini Gomis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Mechini Gomis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mechini Gomis'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mechini Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mechini Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mechini Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mechini Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2021 yılında Wallidan

8 Eylül 2022 yılında Paide

Mechini Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mechini Gomis şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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