Meçhul Paşa hem güldürdü hem düşündürdü

Konak Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği "Tiyatro Konak" projesi İzmirli tiyatroseverlerden yoğun ilgi görme devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen tiyatro topluluklarını ve sanatçılarını izleyiciyle buluşturan Tiyatro Konak'a son olarak Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği "Meçhul Paşa" oyunu konuk oldu.

18-19 Ocak tarihlerinde Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gösterimi yapılan oyunun biletleri günler öncesinden tükendi. Oyunu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi. Tiyatro Adam tarafından sahneye konan oyunda Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu da oyunculuklarıyla göz doldurdu. Başarılı oyunculukların yanı sıra dekor ve ışık tasarımıyla da dikkat çekti. Meçhul Paşa'da efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa'nın serüvenini anlatan "hınzır bir neşriyat" hikayesi seyirci ile buluştu. Markopaşa'nın 1946'da başlayıp meçhule doğru giden serüveni, "bir cılız kalemden dile gelen hakikatın peşinden gidişin" anlatıldığı oyun büyük beğeni aldı. Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin çetin koşullarında "devleri bile korkutan" ve "fırsat bulabildiği zamanlarda" her şeye 77 sayı çıkan derginin hüzünlü hikayesinin anlatıldığı oyun iki gün boyunca kapalı gişe oynadı.

Kaynak: İHA