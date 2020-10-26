Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı açılış tarihi duyuruldu!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı'nın 28 Ekim günü açılacağının bilgisini verdi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosunda personellerin de yerleştirildiği bildirildi.

Konuyla alakalı Ongun tarafından sosyal medya hesabı twitter hesabından yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle başlayan bir video paylaştı. Paylaşımda, ''Yeni metromuz İstanbul’a hayırlı olsun. Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nu Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 28 Ekim’de açıyoruz. Bu hat günlük 400 bin yolcuya hizmet edecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Yeni metromuz İstanbul’a hayırlı olsun.



Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nu Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 28 Ekim’de açıyoruz. Bu hat günlük 400 bin yolcuya hizmet edecek. https://t.co/m8LwkPFnXk pic.twitter.com/KKA2Pm91my — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 25, 2020

TEST SÜRÜŞÜNÜ VATANDAŞ YAPTI

İBB, metro hattında test sürüşü görüntülerini de paylaştı. Test sürüşü İBB’nin davet ettiği vatandaşlarla yapıldı. Metroyu deneyen öğrenci Ahmet Emin Arslan, “Normalde 45 dakika süren bir yolu yaklaşık 10-12 dakikada geldik. Çok önemli bir süre” dedi.



2 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

28 Ekim’de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı açıklandı.