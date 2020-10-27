Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları | Mecidiyeköy Mahmutbey metro hangi duraklardan geçecek? M7 metrosu kaç gün ücretsiz?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te hizmete açılıyor. Hat toplam 80 trenle hizmet verecek. Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlıyor. 18 kilometre uzunluğundaki hat 15 istasyondan oluşuyor. Tren tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Türkiye'nin en çok kalabalık şehrine sahip İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak olan hat hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları neler? Mecidiyeköy Mahmutbey metro hangi duraklardan geçecek? M7 metrosu kaç gün ücretsiz?

MECİDİYEKÖY MAHMUT BEY METRO HATTI DURAKLARI NELER?

Yeni hattın entegre olacağı diğer metro hatları şöyle:

* Kabataş-Taksim Füniküleri ile Kabataş İstasyonu’nda

* Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Mecidiyeköy İstasyonu’nda

* Bakırköy İDO-KirazlıKayaşehir Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu’nda

* Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile Kağıthane İstasyonu’nda

* Eminönü-Kabataş Tramvayı ile Kabataş İstasyonu’nda

* Topkapı-Sultançiftliği Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu’nda

* Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Alibeyköy İstasyonu’nda

* Metrobüs ile Mecidiyeköy İstasyonu’nda

* Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tonlarca kum torbasıyla test edildi

YOLCULUK SÜRELERİ

İstanbul’un yeni metro hattı yolculuk sürelerini kısaltacak. Bu hattın tamamı devreye alındığında Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 6 dakikaya inecek.



Diğer yolculuk süreleri de şöyle kısalacak:

“Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika

Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika

Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 26 dakika

Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika

Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika

Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika

Mahmutbey-Sarıyer- Hacıosman 45 dakika

Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika

Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika

Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 96 dakika.”

M7 METROSU KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının 9 gün ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.