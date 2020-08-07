Mecidiyeköy'de yarı çıplak taksici kavgası!

Mecidiyeköy'de alkollü olan turist olan karı koca bir takside tartışmaya başladı. Taksicinin eşleri ayırmaya çalışmasının ardından bu seferde eşler taksici ile kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak kocası tarafından darp edilen kadını gelen ambulansla hastaneye gönderdi.