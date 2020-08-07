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Mecidiyeköy'de yarı çıplak taksici kavgası!

Mecidiyeköy'de alkollü olan turist olan karı koca bir takside tartışmaya başladı. Taksicinin eşleri ayırmaya çalışmasının ardından bu seferde eşler taksici ile kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak kocası tarafından darp edilen kadını gelen ambulansla hastaneye gönderdi.

Mecidiyeköy Atakan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda turist olan adam, karısıyla bir takside tartışmaya başladı. Şiddetlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle turist adam karısını dövmeye başladı. Durumu engellemeye çalışan taksici, bir sokakta durarak çiftin arasına girmesiyle bu seferde karı koca taksiciye saldırmaya başladı. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye gönderirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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07 Ağustos 2020 Cuma 11:46
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