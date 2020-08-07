Mecidiyeköy'de yarı çıplak taksici kavgası!
Mecidiyeköy Atakan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda turist olan adam, karısıyla bir takside tartışmaya başladı. Şiddetlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle turist adam karısını dövmeye başladı. Durumu engellemeye çalışan taksici, bir sokakta durarak çiftin arasına girmesiyle bu seferde karı koca taksiciye saldırmaya başladı. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye gönderirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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