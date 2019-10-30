Mecitözü’ne ilk doğalgaz verildi

Çorum'un Mecitözü ilçesi ilçesi doğalgazla buluştu.

Çorumgaz A.Ş. tarafından ilçede yapımı tamamlanan doğalgaz boru hattında gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi.

Mecitözü'nün doğalgazla buluşması nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Veli Aylar, doğalgazın Mecitözü için bir hayal olduğunu ancak bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Bu hayalin gerçekleşmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Başkan Aylar, "Doğalgazın gelmesinde herkesin emeği oldu ancak Mecitözünü doğalgazla buluşturmayı Allah bize nasip etti. Bu başarı bizim değil tüm partilerin başarısıdır. Mecitözü için hepimiz hizmet ediyoruz. Mecitözü için hizmet nerden gelirse gelsin o kişinin, o kurumun kapısında yatmaya hazırım. İlçemize doğalgazımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Veli Aylar, "TOKİ projemiz de başladı. Bu konuda da emeği geçen 2-3 yıldır bunun için mücadele veren AK Parti İlçe Başkanı Alişan Yaşar'a da teşekkür ediyorum. Mecitözü'nde içme suyu alt yapı çalışmaları ve doğalgaz çalışmaları aynı anda başladı. Her iki yatırım için ilçe halkımız, siyasi partilerimiz, halkımız destek verirlerse bu 5 yıl Mecitözü için tamir onarım süreci olacak. Bu süreçte herkesin desteği ve katkısına ihtilacımız var. Mecitözü'nün en büyük sorunlarından birisi şu? Mecitözü gelişmedi, geri kaldı. Evet, doğru. Bunun en büyük sebeplerinden birisi biz buradaki siyasi partilerimizin kendi aramızdaki çekişmelerimiz ve bu çekişmelerimiz sadece partiler arası değil parti içi çekişmelerden dolayı da kaybettik. Eğer ilerlemek Mecitözü'nü geliştirmek istiyorsak mutlaka burada AK Partisi, CHP'si, MHP'si, İyi Parti'si birbirimizi aşağı çekmeyi bırakıp hem parti içinde hem siyasette bırakıp yukarı çıkmalıyız. Başarıyı, zenginliği paylaşmalıyız. Başarıyı paylaştığımızda ilçemizi geliştiririz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 600'ye yakın ilçemizin doğalgaza kavuşmasında en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Çorumgaz A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ise, Türkiye'de 600'ye yakın ilçemizin doğalgaza kavuşmasında en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirterek, Çorum merkez ve ilçelerinin doğalgaza kavuşmasında ise Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Genel Müdür Kasım Kahraman'ın da azımsanayacak katkıları olduğuna dikkat çekti.

Mecitözü'nün doğalgaza geçiş serüveninin 2013 yılında başladığını anlatan Kara, "O dönem Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin genelinde doğalgazın yaygınlaştırılması için Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştı. O zaman bu karar nüfusu 20 bini aşan ilçeleri kapsıyordu. Bir şartıda ilçedeki elektrik abonelerinin yüzde 60'nın ön doğalgaz abonesi olmasıydı. O dönem istenilen şartları taşıyan Osmancık, Alaca ve İskilip ilçeleriydi. Akabinde çalışmalara başladı 2016 yılında Alaca'ya, 2017 yılında Osmancık ve İskilip'e doğalgaz verildi. Daha sonrasında Mecitözü ilçesini de kapsayan iletim hattına yakınlık baz alınarak bir karar alındı. Mavi akım iletim hattına ilçemize mesafesi 15 kilometreydi. Bunu BOTAŞ'ın tesis etmesi zaman alacaktı. Yönetim Kurulu Başkanımız 15 kilometrelik yatırımını üstlenerek Mecitözü'nün doğalgaza geçişini sağladı" diye konuştu.

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, şuan tarihi bir ana şahitlik ettiklerini kaydederek, Mecitözü'nün bir hayalinin daha gerçek olduğunu belirtti. Aşgın, Mecitözü ilçesine doğalgaz gelmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Millet olarak çok önemli anları yaşadığımızı ve barış harekatlarının peş peşe geldiğini anlatan Aşgın, "O tarihindeki güçlü, dinamik haksızlığa karşı dik duruş bugünde devam ediyor. Masa başlarında o paçavra bayrakları yırtıp yırtıp Mehmetçiğimiz suratlarına fırlatıyor. Bunu nasıl yapıyoruz. Bu tablo çok önemli. Tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrak çok önemli. Biz bunun için başarıyoruz. Burada CHP'li, MHP'li, AK Partili arkadaşlarımı görüyorum. Bu birliktelik çok önemli. Mevzu bahis vatansa, mevzu bahis olan al bayrağımızın en yükseğe çekilmesiyse gerisi teferruattır. Çok dedikodular yapıldı. Dediler ki AK Parti kazanamadı doğalgaz ilçeye gelmez. Ama öyle bir şeyin olmadığını, böyle bir ayrımın olmayacağını görüyoruz. Bizim idealimiz şu hizmeti en ücra köşeye kadar, sonuna kadar götürmek. Bunun içinde aşkla, şevkle çalışarak gecemizi gündümüze götürüyoruz. Veli Aylar'a da teşekkür ediyorum. Bize ihtiyaç olan birliktir. Beraberliktir. Kardeşliktir. Mecitözü'ne sadece doğalgaz değil bir çok alanda hizmet yapılmış. AK Parti iktidarı asla ayrımcılık yapmamış. Mecitözüne hizmet getirmiş" ifadelerini kullandı.

"Mecitözü doğalgaz konforuyla buluştu"

CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Mecitözü'nün doğalgaz konforuyla buluştuğunu söyledi.

Doğalgazın çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen milletvekili Tufan Köse, "Bende çoğu kez sobalara kömür taşıdım. Ancak bu işi genelde kadınlarımız yapar. Doğalgaz kadınlarımız içinde büyük bir nimet. Onları büyük bir dertten kurtuldu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emeksiz, gayretsiz olmaz. Birliğimizi beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu ülkeyi ne teröristler ne emperyalistler yıkabilir. Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu memlekette uzun yıllardır devam eden sevgi, saygı hukuku var. Buna katkısı olan tüm partilere teşekkür ediyorum. Muhalefet partisi milletvekiliyim ancak ancak hiçbir zaman Çorum için muhalif olmadım. Eksikliklerimiz olabilir. Siyasi rekabetimiz olabilir. Ancak ortak paydamız Çorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından plaket töreni ve yapılan duanın ardından Mecitözü'ne ilk doğalgaz verildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorumgaz AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Canbolat, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Haboğlu ve Mevlüt Kara, Yapım Müdürü Ömer Ağbal, Satın Alma ve İkmal Müdürü Kazım Kahraman, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA