Meclis 45 Milyon Euro’luk borçlanmaya yetki verdi

Düzce Belediye Meclisinin 2023 yılı Eylül ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Meclis 45 Milyon Euro’luk borçlanmaya yetki verdi

Düzce Belediye Meclisinin 2023 yılı Eylül ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis içme suyu şebekesi yenileme işi için 45 Milyon Euro'luk kredi talebini oy çokluğuyla onaylandı.

Düzce Belediyesi Eylül ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlk oturuma ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinin ilkinde finansmanı İller Bankası tarafından karşılanacak olan içme suyu şebekesi yenileme işi için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren 45 Milyon Euro'luk kredi talebi görüşüldü. Komisyon görüşünün okunmasının ardından başkanvekili Günden, projenin hazırlanma süreci ve kredi talebinin neden istendiğine dair meclis üyelerine slayt eşliğinde detaylı sunum gerçekleştirdi.

Proje'nin Başkan Faruk Özlü'nün göreve gelmesinin ardından başlatılan bir çalışma olduğunun belirtilmesi ve kredinin kullanım detaylarının içeriğine dair de bilgilendirmede bulunulmasının ardından gündem maddesinin oylamasına geçildi. Kredi talebi meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Avrupa’da kadınlar erkeklere göre daha fazla ’yalnız’ hissediyor
Avrupa’da kadınlar erkeklere göre daha fazla ’yalnız’ hissediyor
Balık sezonu hamsi bolluğuyla başladı
Balık sezonu hamsi bolluğuyla başladı
Karaman’da salçalık domates ve biber hasadı başladı
Karaman’da salçalık domates ve biber hasadı başladı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!