Meclis Başkanı Binali Yıldırım, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş katıldı.

Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Üsküdar'da medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantının ardından İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yapacağı projeleri anlattığını kaydeden Altıkardeş, "Yıldırım'ın en önemli maddelerinin başında ulaşım, trafik ve toplu taşıma geliyor. Yıldırım, bunun iki ayağı olduğunu söyledi. İstanbul'da raylı sistemleri 5 yılda 450 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedeflediğini ve Paris'ten, Londra'dan daha uzun bir raylı ulaşım hattının İstanbul'a kazandırılacağını belirtti. Şu anda raylı sistemleri kullananların sayısının yüzde 18 - 19 civarında olduğunu, ancak 5 yıl sonunda rahat bir toplu ulaşım sağlayarak bu oranı yüzde 48'e çıkartmayı hedeflediğini belirterek, verdiği çeşitli rakamlarla bunların ulaşılabilir hedefler olduğunu ifade etti" dedi.

Toplu ulaşıma entegre otoparklar geliyor

Yıldırım'ın projeleri arasında bulunan otopark detayına değinen Altıkardeş, "Yıldırım, İstanbul'da otoparklarla ilgili bina bazında, site bazında ve deniz ulaşımının da dahil olduğu aktarma noktaları bazında yeni otoparklar inşa ederek insanların toplu ulaşıma kolay geçmelerinin sağlanacağını söyledi. Ayrıca sosyal belediyeciliğe önem verileceğini ve İstanbul'un depremselliğini göz ardı etmeden kentsel dönüşümün orta ve alt gelir grubuna hitap eden kentsel dönüşüm projeleri ortaya koyacaklarını anlattı" diye konuştu.

'Hukuk varken etik tartışılmaz'

Gazetecilerin en çok sorduğu soruların başında Meclis Başkanlığından istifa konusunun geldiğini vurgulayan Altıkardeş, "Bu konuda herhangi bir hukuki problem bulunmadığını ve evrensel hukuk prensipleri uyarınca hukukun belli olduğu yerlerde etik değerlerin söz konusu olmayacağını ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu. "Burada bir teamül yoktur. Anayasada her şey açıktır" diyerek halk kendisini desteklerse, seçildikten sonra kendisi için anayasada boş olan bir tercih hakkı tanındığını, zaten başkanlık yapmayacağı bir yerde de aday olmasının söz konusu olmayacağını, bu anlamda da seçilirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını tercih ederek hukukun verdiği hakkı kullanacağını ifade etti" şeklinde konuştu.

Altıkardeş, Yıldırım'ın toplantıda anlattığı detaylar hakkında ayrıca şu bilgileri verdi: "Belediye şirketlerinin Başakşehir örneğindeki gibi spor kulüplerini desteklemesi konusu soruldu. Bu şirketlerin tamamen ticaret kanunuyla yönetildiğini ve kendisinin bu şirketleri esas faaliyet alanlarına yönlendirerek daha başarılı olmalarını hedeflediğini, bu tarz sponsorlukları inceleyeceğini ve açıkçası çok da fazla destek vermediğini belirtti.

'Ekonomide kaynaklar sorunu çözmeye amade'

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a genel ekonomik sıkıntıların yerel seçimlerin önüne geçip geçmeyeceği soruldu. Binali Yıldırım, elbette ki bunun seçmen tarafından sorgulanacağını, ancak icrada olan bir insan olarak gerekli cevapları vereceğini ve geçmiş süreçte ekonomide yaşananları olumsuz durumun gerekçelerini halka anlatarak bu algının üstesinden geleceğini söyledi. Türkiye'nin varlıklarının, ekonomik sıkıntıları gidermeye amade olduğunu ve hükumetin konuyla ilgili çalışmalarını da seçmenlere anlatacağını ifade etti.

Binali Yıldırım bütün sorulara cevap verdi. Bir de vaadi vardı. Çalışma arkadaşlarına ve ilçe belediye başkanlarına uykusuz geceler vaat ettiğini söyledi."

Kaynak: İHA