Meclis Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüşüyor.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüşüyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin bugün saat 17.30'da yapılması bekleniyor.
Görüşmede Şentop'un Meclis'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde yapılacak kutlamalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Etiketler : görüşme, Kemal Kılıçdaoğlu
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