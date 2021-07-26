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  3. Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan siyasi krize ilişkin, ''Yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

GANNUŞİ VE BERABERİNDEKİ MİLLETVEKİLLERİ PARLEMENTOYA ALINMADI

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Said'in kararının ardından Meclis binasına girmeye çalıştı ancak Tunus parlamentosunda bulunan askerler, içeri girmesine izin vermedi.

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını belirten Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

''TUNUS HALKI ANAYASAL DÜZENE SAHİP ÇIKACAKTIR''

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ülkede yaşanan siyasi darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı Şentop Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları "darbe" olarak nitelendirdi: Yaşananlar endişe vericidir

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı. 

{TITLE_STRIP}Tunus'ta siyasi darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Said yönetime el koydu! Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu...

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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