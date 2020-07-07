Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi

Genel Kurul, bugün yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Meclis Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlık için yarıştı.

Bugün, Genel Kurul'da, Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre; AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve Meclis'te temsil edilen Türkiye İşçi Partisi'nin Meclis başkanı adaylarının adları okundu. Ardından da Adan, seçim ile ilgili usul ve esasları anlattı ve ilk tur oylamaya geçildi.

İLK TUR OYLAMASI SONA ERDİ, MUSTAFA ŞENTOP 324 OY ALDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur sona erdi. Oylamada AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı.

İlk tur oylamasında adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Meclis başkanının seçilmesi için 2'nci tur oylamasına geçildi.

TBMM BAŞKANI SEÇİMİ 3'ÜNCÜ TURA KALDI

İkinci tur oylamasında, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP'nin adayı Haluk Koç 133, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3'üncü tura kaldı. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi.

MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.