Meclis doktoru koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

TBMM'de koronavirüs paniği yaşanıyor. Meclis'in doktoru için virüs şüphesi var.

Meclis'te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine Cuma günü Şehir Hastanesi'ne götürülerek corona virüsü testi yaptırıldı. Test sonucu negatif çıktı ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklandı.

MİLLETVEKİLLERİ TEK TEK ARANDI

Son iki hafta içinde doktora giderek muayene olan kişiler aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da doktorun tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilerek şu bilgi verildi: