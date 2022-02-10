Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifiGiresunspor'lu Sankhare’nin foyası ortaya çıktı! O yalanların hepsini para için söylemiş!ONS altın fırlayınca gram altın rekor kırdı! Ucuzdan altın alan yatırımcı paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Mario Balotelli, Adana Demirspor ile küllerinden doğdu! Yeniden milli takıma yükseldi!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Şubat 2022 Bahçelievler, Kağıthane, Sarıyer ilçelerinde kesintiler ne kadar süreyle etkili olacak?Abdurrahman Dilipak, Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını açıkladı! "İlginç bir aşiret!"Rasyonalist ne demek, TDK'ya göre Rasyonalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 10 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulamaKonya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?Gecekondu hak sahiplerine müjde! Ahmet Cin’in yoğun gayretleri sonuç verdi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

TBMM'de vekillerin yemek yediği lokantadaki fiyatlar halkın dikkatini çekmişti. Adisyonda yer alan bir tatlı ismi oldukça dikkat çekmişti. Peki, Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

Türkiye'de son dönemdeki enflasyon rakamları birçok ürünü ateş pahası noktaya çekti. Halk ürünlerin fiyatlarından şikayetçi olurken TBMM lokantasında görülen bir adisyon gündem konusu oldu. Belirtilen adisyonda yer alan Vişneli Tayfır Tatlısı vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Bu bağlamda, Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylı Vişneli  Tayfır Tatlısı tarifi...

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI NEDİR?

Vişneli Tayfır tatlısı Meclis'te en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Milletvekileri Meclis'e ziyarete gelen konuklarına bu tatlıdan ısmarlamayı tercih ediyor. Bu durumdan mütevellit tatlının diğer isminin "Meclis tatlısı" olduğu belirtildi. Tatlının Meclis lokantasındaki liste fiyatı 6 TL

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI MALZEMELER

  • 1 paket kedi dili bisküvi

Kreması İçin;

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 yiyecek kaşığı un
  • 3 yiyecek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket toz krem şanti

Jölesi İçin;

  • 1, 5 su bardağı vişne suyu
  • 1, 5 su bardağı su
  • 5 kaşık şeker
  • 2 kaşık mısır nişastası
  • 1 paket vanilya

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI TARİFİ

  • Krema için vanilya hariç sayılan malzemeler karıştırılıp pişirilir.
  • Piştikten sonra vanilya ilave edilir soğumaya bırakılır.
  • Soğuyan kremaya toz krem şanti eklenerek 5 dakika kadar çırpılır.
  • Borcama kedi dili dizilir üzeri şekerli sütle ıslatılır krema üzerine dökülür.
  • Kremadan sonra istenilen meyveler dizilir.
  • Daha sonra jölesi için saydığımız malzemeler karıştırılarak pişirilir.
  • Üzerine dökülür soğumaya bırakılır.
  • 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.

Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT