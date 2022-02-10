Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi
TBMM'de vekillerin yemek yediği lokantadaki fiyatlar halkın dikkatini çekmişti. Adisyonda yer alan bir tatlı ismi oldukça dikkat çekmişti. Peki, Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi
Türkiye'de son dönemdeki enflasyon rakamları birçok ürünü ateş pahası noktaya çekti. Halk ürünlerin fiyatlarından şikayetçi olurken TBMM lokantasında görülen bir adisyon gündem konusu oldu. Belirtilen adisyonda yer alan Vişneli Tayfır Tatlısı vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Bu bağlamda, Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylı Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi...
VİŞNELİ TAYFIR TATLISI NEDİR?
Vişneli Tayfır tatlısı Meclis'te en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Milletvekileri Meclis'e ziyarete gelen konuklarına bu tatlıdan ısmarlamayı tercih ediyor. Bu durumdan mütevellit tatlının diğer isminin "Meclis tatlısı" olduğu belirtildi. Tatlının Meclis lokantasındaki liste fiyatı 6 TL
VİŞNELİ TAYFIR TATLISI MALZEMELER
- 1 paket kedi dili bisküvi
Kreması İçin;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 4 yiyecek kaşığı un
- 3 yiyecek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 paket toz krem şanti
Jölesi İçin;
- 1, 5 su bardağı vişne suyu
- 1, 5 su bardağı su
- 5 kaşık şeker
- 2 kaşık mısır nişastası
- 1 paket vanilya
VİŞNELİ TAYFIR TATLISI TARİFİ
- Krema için vanilya hariç sayılan malzemeler karıştırılıp pişirilir.
- Piştikten sonra vanilya ilave edilir soğumaya bırakılır.
- Soğuyan kremaya toz krem şanti eklenerek 5 dakika kadar çırpılır.
- Borcama kedi dili dizilir üzeri şekerli sütle ıslatılır krema üzerine dökülür.
- Kremadan sonra istenilen meyveler dizilir.
- Daha sonra jölesi için saydığımız malzemeler karıştırılarak pişirilir.
- Üzerine dökülür soğumaya bırakılır.
- 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.