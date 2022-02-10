Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi

Türkiye'de son dönemdeki enflasyon rakamları birçok ürünü ateş pahası noktaya çekti. Halk ürünlerin fiyatlarından şikayetçi olurken TBMM lokantasında görülen bir adisyon gündem konusu oldu. Belirtilen adisyonda yer alan Vişneli Tayfır Tatlısı vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Bu bağlamda, Meclis lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır Tatlısı nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylı Vişneli Tayfır Tatlısı tarifi...

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI NEDİR?

Vişneli Tayfır tatlısı Meclis'te en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Milletvekileri Meclis'e ziyarete gelen konuklarına bu tatlıdan ısmarlamayı tercih ediyor. Bu durumdan mütevellit tatlının diğer isminin "Meclis tatlısı" olduğu belirtildi. Tatlının Meclis lokantasındaki liste fiyatı 6 TL

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI MALZEMELER

1 paket kedi dili bisküvi

Kreması İçin;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

4 yiyecek kaşığı un

3 yiyecek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

Jölesi İçin;

1, 5 su bardağı vişne suyu

1, 5 su bardağı su

5 kaşık şeker

2 kaşık mısır nişastası

1 paket vanilya

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI TARİFİ