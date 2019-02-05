Meclis üyeleri oturum ücretini hortum mağduru vatandaşlara bağışladı

Antalya Aksu Belediyesi meclis üyeleri, Şubat Ayı Meclis Toplantısında örnek bir davranışa imza attı. Meclis üyeleri ortak karar alarak oturum ücretini hortumda serası zarar gören bir vatandaşa bağışladı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, ilçede meydana gelen dolu ve hortum felaketi de ele alındı. Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Halil Şahin, "Aksu'da yaşanan doğal afette bazı vatandaşlarımızın seraları zarar görürken, 3 ev de hasara uğradı. Evleri zarar görenlere Aksu Kaymakamlığı ile birlikte Aksu Belediyesi olarak biz de yardımcı oluyoruz. Seraları zarar gören çiftçilerimize ise devletimiz destek olacağını açıkladı. Yaraları hep beraber saracağız, can kaybı yaşanmamasına şükrediyoruz" dedi.

Başkan Şahin'in ardından söz alan Meclis Üyesi Yusuf Kumbul ise komisyonda bir karar aldıklarını ve bu ay ki oturum parasını hortumda evi zarar gören ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan Hacıaliler'deki bir vatandaşa vermek istediklerini söyledi. Kumbul'un bu önerisi tüm meclis üyelerinin ortak kararı ile kabul edildi.

Kaynak: İHA