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  3. Meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış, ibadet için olsa anlarım!

Meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış, ibadet için olsa anlarım!

Çanakkale Belediye Meclis Toplantısı'nda, 28 Şubat darbesine değinen meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat, son 20 yılda 18 bin cami inşa edildiğini ve bunların yapılma amacının ibadet olmadığını ifade etti.

Çanakkale Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı esnasında söz alan meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat'ın 28 Şubat darbesine ilişkin kullandığı ifadeler tepki çekti. Son 20 yılda 18 bin adet cami yapıldığını belirten Canpolat, bunların inşa edilme amacının ibadet olmadığını öne sürdü. 

"BÇG'NİN ÖNGÖRÜLERİNİN EMARELERİNİ GÖRÜYORUZ"

28 Şubat darbesi esnasında hükümeti devirmek amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alternatif olarak kurulan ve darbe sonucu alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Batı Çalışma Grubu'na (BÇG) değinen Canpolat, bu grubun, Türkiye'de modern eğitimin kalkacağına ve ülkenin irticai alana kayacğaına dait öngörülerinin olduğunu  belirterek bu öngörülerin emarelerinin günümüzde görüldüğünü ifade etti. 

Meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış, ibadet için olsa anlarım!

 

"DİNİ EĞİTİMİ ZARARLI GÖRMÜYORUM AMA..."

Son 20 yılda 18 bin adet cami yapılmasına değinen Canpolat, kendisinin köylü olması sebebiyle ilk eğitimini din eğitimi olarak aldığını, kardeşleri ve çoğu akrabasının mevlithan olduğunu ancak kast ettiği şeyin bu olmadığını belirtti.

Meclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış, ibadet için olsa anlarım!

Dini eğitimi zararlı görmediğini vurgulayan Canpolat, ülkenin genel yönelişinin bu doğrultuda olmasının farklı bir boyut olduğunu, yapılan cami sayısından aydınlanma döneminde Türkiye'nin nereden nereye kaydığının görünür olduğunu söyledi. Silahlı kuvvetlerin bunu resmi olarak görebileceğini belirten Canpolat'ın "Son 20 senede Türkiye’de 18 bin ilave cami yapıldı. Bunlar ibadet için olsa anlarım" ifadeleri tepki çekti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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